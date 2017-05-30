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В Пензенской области осуждены серийные грабители

30 мая в 17:36 302 просмотра

В Городищенском районе Пензенской области осуждены трое участников преступной группы за совершение нескольких эпизодов краж в крупном размере с незаконным проникновением в помещение.

С ноября 2015 года по май 2016 года преступники совершили ряд хищений в крупном размере с незаконным проникновением в помещение. Молодые люди орудовали в Нижнеломовском, Мокшанском, Городищенском, Лунинском и Сердобском районах, а также в городе Пензе.

Преступная группа обворовывала магазины, сельские администрации, отделения почтовой связи и банка, а также свершила кражу из производственного цеха.

В ночь с 16 мая на 17 мая 2016 года они приехали к отделению банка, находящемуся в селе Чаадаевка Городищенского района, и взломали входную дверь операционной кассы монтировками. Двое из них проникли в сейфовую комнату.

В это время третий мужчина, оставшийся в машине, был задержан сотрудником полиции. Находившиеся внутри банка преступники скрылись, но были задержаны позже.

Одному из участников группировки суд назначил шесть лет, остальным мужчинам — по четыре года.

Отбывать наказание двое подсудимых отправятся в исправительную колонию общего режима, третьему осужденному наказание назначено условно, с испытательным сроком два года.

«С подсудимых взыскана сумма заявленных гражданских исков, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.


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