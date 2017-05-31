В ЖК «Арбековская застава» отпразднуют День защиты детей

В Пензе жилой комплекс «Арбековская застава» 1 июня, в День защиты детей, организует веселый семейный праздник (0+).

Участников мероприятия ждут веселые игры, конкурсы и подарки от ГК «Территория жизни». Также запланировано выступление воспитанников детсада «Солнышко».

Мероприятие начнется в 11 часов на площадке у церкви св. Адриана и Наталии.