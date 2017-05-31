Как в Пензе будут праздновать День города. Подробности

31 мая в мэрии Пензы рассказали о мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования Дня города и Дня России 9−12 июня.

Глава администрации Виктор Кувайцев, открывая пресс-конференцию, отметил, что власти города подошли к подготовке торжеств со всей ответственностью.

«Мы постараемся сделать все, чтобы праздничные выходные были интересны для всех. Каждый год мы пытаемся разнообразить программу. В этот раз планируем вскрыть капсулу* на «Ростке», открыть сквер «45 Меридиан», который сегодня находится в стадии реконструкции», — отметил мэр.

По словам начальника городского управления культуры Веры Фейгиной, торжества в Пензе будут проходить четыре дня — с 9 по 12 июня. Она сообщила о том, что главная особенность празднования Дня города и Дня России в этом году заключается в том, что программа составлялась, главным образом, исходя из пожеланий пензенцев.

«9 июня основные торжества пройдут в мэрии. 10 числа праздник выйдет на улицы города. Различные мероприятия будут проходить на Фонтанной площади, ул. Московской, в сквере Дениса Давыдова. 11 числа в 14.00 будет вскрыта капсула «Письмо потомкам» у стелы «Росток», также в этот день около драмтеатра пройдет детская шоу-программа, будет организован «Парад колясок», в 15.30 откроется сквер «45 Меридиан», — сообщила она.

Глава управления добавила, что программы мероприятий с 10 по 12 июня будут начинаться с 12 часов.

«12 июня на Юбилейную площадь с 12 часов можно приходить всей семьей, будут представлены тематические локации. Здесь в этом году пройдут главные торжества. Программа — очень обширная. Мы уверены, что каждый найдет себе в эти дни занятия по интересам. Хотелось бы, чтобы пензенцы выступали не только в роли зрителей, но и брали себе какие-то маленькие участки, чтобы там представить свое творчество — фотохудожники, музыканты, всем найдется место на празднике. Отдельно хочу отметить, что 9 июня в 15 часов в ККЗ мы подведем итоги конкурса «Край талантов», который проводится уже 10 лет», — сказала Вера Фейгина.

В День города на Юбилейной площади праздничные мероприятия откроет традиционный торжественный пролог, после которого пензенцам вручат знаки «Почетный гражданин города». Далее пройдет парад Пензенского артинститута, который завершится в 13.30. С 15.30 до 16.30 будет организован парад молодежи и студентов, в котором примут участие как граждане России, так и иностранцы. Мероприятие пройдет под девизом: «Пенза — дом для всех», будут представлены разные национальности, населяющие город, — русские, татары, мордва и другие.

Отвечая на вопрос журналистов о том, приедут ли на празднование Дня города звезды эстрады, Виктор Кувайцев подчеркнул, что это не соответствует концепции празднования.

«Главная концепция в этом году — это реализация инициатив граждан. Я думаю, что мы и так сделаем концертную программу насыщенной», — заверил он.

Как сообщил руководитель пензенского губернаторского ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин, что для пензенцев будут выступать известные местные группы, горожан ждут шесть часов качественной живой музыки.

«Мы не в первый раз проводим кавер-фестиваль, потому что это нравится и самим горожанам, и музыкантам. Больше половины выступающих работают в учреждениях культуры Пензы. Будет много известных коллективов. С 16 часов 12 июня ждем всех. В финале будет выступление диджеев, опен-эйр, предваряющий фейерверк», — рассказал он.

Праздничный салют, который начнется в 22 часа после фаер-шоу и продлится пять минут, будут запускать из той же точки, что и на День Победы, — со смотровой площадки на Западной поляне.

После салюта пензенцев по домам развезут на 50 единицах транспорта — для перевозки граждан будут предоставлены автобусы большой вместимости и троллейбусы.

О том, какие развлечения будут доступны в праздничные дни, рассказала один из организаторов торжеств Ольга Приписанцева. По ее словам, будет подготовлена выставка музыкальных инструментов, организовано множество фотозон.

«Будет и сказочная инсталляция для детей, в том числе — по книгам про Гарри Поттера. Будут химические шоу, чемпионат по запуску планеров, интерактивные детские аттракционы. Будет малышковая зона для детей до трех лет, на объекте «Лаборатория» будут представлены робототехника, 3D-принтеры. Будет организована выставка детских рисунков, посвященных Пензе, выставка шляпок, которые делали дети из художественных школ», — сообщила она.

Особое внимание организаторы на пресс-конференции обратили на 10 арт-объектов в виде ласточек, которые будут размещены на всех городских локациях, где будут проходить торжества.

«Будет одна двухметровая ласточка из фанеры, которую сможет раскрасить любой желающий», — отметила Вера Фейгина.

Также пензенцев ждет «Литературный привал» с книжной выставкой, посвященной Пензе, там же будет оформлен импровизированный читальный зал. Множество интересных мастер-классов и мастер-шоу будет организовано на международном фестивале творчества и рукоделия «Канитель», который откроется 10 июня в 13.00 на Фонтанной площади.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+. Организаторы напоминают, что после 22 часов дети должны находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Подробная программа празднования Дня города будет размещена на сайте «Пенза-Пресс».

* - В мэрии Пензы прокомментировали информацию о вскрытии писем потомкам, замурованным в капсулах у монумента «Росток».

По информации пресс-службы администрации Пензы, этот вопрос действительно обсуждался сегодня, 31 мая, при рассмотрении мероприятий ко Дню России и Дню города. Но решение о вскрытии принято не было.