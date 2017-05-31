В Пензенской области подготвят 11 пляжей

В Пензенской области обсудили пожарную безопасность и профилактику несчастных случаев на воде.

В ГУ МЧС России по Пензенской области в ходе совещания обсудили обстановку с пожарами. С начала года в регионе произошло 418 пожаров, погибли 47 человек и пострадали 26. Основная доля пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе.

Участники совещания решили более интенсивно обучать население мерам пожарной безопасности, особенно — граждан в населенных пунктах с неблагополучной обстановкой.

Дополнительные мероприятия будут проведены и по профилактике лесных пожаров.

«С начала пожароопасного сезона этого года в лесном фонде Пензенской области потушили 22 очага общей площадью 52,89 га. Наибольшее количество природных пожаров, по 3−4 очага, произошло в Сосновоборском, Пензенском, Городищенском и Кузнецком районах», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

В связи с этим министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области увеличит количество лесопожарных формирований и обеспечит их необходимым инвентарем.

Кроме того, к профилактике решено привлекать добровольцев.

Также члены комиссии обсудили вопрос предотвращения гибели людей на воде. В прошлом году утонули 57 человек, трое из них — дети, поэтому было решено организовывать безопасные и цивилизованные пляжи. Так, в 2017 году планируется подготовить 11 пляжей.