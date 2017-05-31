Губернатор рекомендовал проводить внезапные проверки лагерей

В этом году в Пензенской области будут работать 470 детских оздоровительных лагерей, в том числе — 23 загородных.

«Организацией летнего отдыха мы занимаемся ежегодно, надо добросовестно подойти к этой работе, учитывая наработанный опыт», — напомнил он.

Сейчас штат всех лагерей полностью укомплектован. С детьми будут работать 4870 человек, персонал прошел обучение.

Иван Белозерцев поручил организовать инструктаж сотрудников, которые обеспечат порядок в учреждениях отдыха, а также провести беседы с воспитателями и вожатыми.

«Надо напомнить о негативных моментах прошлых лет, которые были в работе воспитателей, медработников, рассказать о случаях нарушения дисциплины. Реальные истории будут хорошим предупреждением. Сотрудники лагерей должны заботиться о воспитанниках, как о своих родных детях», — поставил задачу глава региона.

«Члены правительства, главы муниципальных образований, депутаты, должностные лица министерств и ведомств должны ездить в лагеря и не только смотреть, как организованы досуг и питание, но и общаться с детьми, принимать участие в мероприятиях», — поставил задачу глава областной исполнительной власти.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что посещение лагеря должно носить внезапный характер и проводиться не только днем, но и ночью.

Он добавил, что быть в курсе происходящего позволит обратная связь с детьми.

«Позвонить конкретным детям, узнать, как у них дела, есть ли какие-то проблемы», — нацелил губернатор.

Под особый контроль глава региона поручил взять организацию отдыха юных пензенцев вне территории региона, в том числе — тех, кто отправляется частными группами.

«Мы должны понимать, куда едут дети, кто обеспечивает их безопасность. Хорошо, что есть инициативные люди, родители, которые готовы пойти с ребятами в поход, создать частный лагерь, но взрослые должны понимать свою ответственность», — подчеркнул Иван Белозерцев.

«Летняя оздоровительная кампания должна пройти на достойном уровне, без чрезвычайных происшествий», — подытожил он.