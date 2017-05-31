Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Леонид Левин отметил полезность пензенских экологических проектов
Белозерцев: В Заречном мы увидели хороший пример взаимодействия власти и жителей
Павел Маслов возглавит управление внутренней политики
Депутат Госдумы Леонид Левин посетил АО «ПО» Электроприбор"
Пензенский филиал «Россельхозбанка» предоставил аграриям 3 млрд руб
«Ростелеком» подключает смартфон к бизнес-процессам
Курсы евро и доллара продолжают снижаться
В Пензе подвели итоги праймериз «Единой России»
Белозерцев предложил разработать стратегию поддержки женщин
Белозерцев занял 34 место в медиарейтинге по теме «ЖКХ»

«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» для Оператора электронного правительства

31 мая в 15:40 142 просмотра
«Ростелеком» организовала для пензенского АО «Оператор электронного правительства» Виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) на базе Национальной облачной платформы. Для заказчика оперативно развернули дополнительные серверные мощности.

" data-title="«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» для Оператора электронного правительства — Пенза-пресс, рунет за день">

Компания «Ростелеком» организовала для пензенского АО «Оператор электронного правительства» Виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) на базе Национальной облачной платформы. Для заказчика оперативно развернули дополнительные серверные мощности.

Виртуальные машины облачной инфраструктуры клиент будет использовать для размещения региональной информационной системы «Электронный социальный регистр».

«Виртуальный ЦОД» позволит коммерческим организациям и госструктурам размещать информационные ресурсы не на собственных серверах, а на виртуальных машинах облачной платформы. Сервис предоставляет широкие возможности: выбор операционной системы, изменение количества виртуальных машин, широкий спектр дополнительных опций. Стоит отметить и высокую надежность услуги. Все сервисы на базе облачных технологий подключаются и настраиваются через Интернет, сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

«В Пензенской области уже есть положительный опыт использования «Виртуального ЦОДа». Сервис используют несколько холдинговых IT-компаний и агропромышленных предприятий. Основное отличие «облачного» варианта автоматизации бизнес-процессов — это отсутствие физического сервера как такового. Как правило, содержание собственных серверов выливается в серьезный операционный бюджет: затраты на электроэнергию, систему кондиционирования и видеонаблюдение, персонал для обслуживания оборудования. «Ростелеком» предлагает при помощи «Виртуального ЦОДа» создать модель собственной облачной инфраструктуры с заданными параметрами всего за несколько минут. Это надежное и профессиональное решение с высокой степенью защиты», отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Подключается услуга в максимально короткие сроки. Она заказывается на портале cloud.rt.ru. После согласования автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Клиентам предоставляется тестовый период сроком до 30 дней без ограничений по функционалу.

Для заказчика оперативно были развернуты дополнительные серверные мощности. Виртуальные машины облачной инфраструктуры будут использоваться для размещения региональной информационной системы «Электронный социальный регистр».

«Виртуальный ЦОД» позволит коммерческим организациям и госструктурам размещать информационные ресурсы не на собственных серверах, а на виртуальных машинах облачной платформы. Сервис предоставляет широкие возможности: выбор операционной системы, изменение количества виртуальных машин, широкий спектр дополнительных опций. Стоит отметить и высокую надежность услуги. Все сервисы на базе облачных технологий подключаются и настраиваются через Интернет, сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

«В Пензенской области уже есть положительный опыт использования «Виртуального ЦОДа». Сервис используют несколько холдинговых IT-компаний и агропромышленных предприятий. Основное отличие «облачного» варианта автоматизации бизнес-процессов — это отсутствие физического сервера как такового. Как правило, содержание собственных серверов выливается в серьезный операционный бюджет: затраты на электроэнергию, систему кондиционирования и видеонаблюдение, персонал для обслуживания оборудования. «Ростелеком» предлагает при помощи «Виртуального ЦОДа» создать модель собственной облачной инфраструктуры с заданными параметрами всего за несколько минут. Это надежное и профессиональное решение с высокой степенью защиты», отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Подключить услугу можно в максимально короткие сроки. Заказывается она на портале cloud.rt.ru. После согласования автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Клиентам предоставляется тестовый период сроком до 30 дней без каких-либо ограничений по функционалу.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics