«Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» для Оператора электронного правительства

Виртуальные машины облачной инфраструктуры клиент будет использовать для размещения региональной информационной системы «Электронный социальный регистр».

«Виртуальный ЦОД» позволит коммерческим организациям и госструктурам размещать информационные ресурсы не на собственных серверах, а на виртуальных машинах облачной платформы. Сервис предоставляет широкие возможности: выбор операционной системы, изменение количества виртуальных машин, широкий спектр дополнительных опций. Стоит отметить и высокую надежность услуги. Все сервисы на базе облачных технологий подключаются и настраиваются через Интернет, сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

«В Пензенской области уже есть положительный опыт использования «Виртуального ЦОДа». Сервис используют несколько холдинговых IT-компаний и агропромышленных предприятий. Основное отличие «облачного» варианта автоматизации бизнес-процессов — это отсутствие физического сервера как такового. Как правило, содержание собственных серверов выливается в серьезный операционный бюджет: затраты на электроэнергию, систему кондиционирования и видеонаблюдение, персонал для обслуживания оборудования. «Ростелеком» предлагает при помощи «Виртуального ЦОДа» создать модель собственной облачной инфраструктуры с заданными параметрами всего за несколько минут. Это надежное и профессиональное решение с высокой степенью защиты», отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Подключается услуга в максимально короткие сроки. Она заказывается на портале cloud.rt.ru. После согласования автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Клиентам предоставляется тестовый период сроком до 30 дней без ограничений по функционалу.

Для заказчика оперативно были развернуты дополнительные серверные мощности. Виртуальные машины облачной инфраструктуры будут использоваться для размещения региональной информационной системы «Электронный социальный регистр».

«Виртуальный ЦОД» позволит коммерческим организациям и госструктурам размещать информационные ресурсы не на собственных серверах, а на виртуальных машинах облачной платформы. Сервис предоставляет широкие возможности: выбор операционной системы, изменение количества виртуальных машин, широкий спектр дополнительных опций. Стоит отметить и высокую надежность услуги. Все сервисы на базе облачных технологий подключаются и настраиваются через Интернет, сообщает пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

«В Пензенской области уже есть положительный опыт использования «Виртуального ЦОДа». Сервис используют несколько холдинговых IT-компаний и агропромышленных предприятий. Основное отличие «облачного» варианта автоматизации бизнес-процессов — это отсутствие физического сервера как такового. Как правило, содержание собственных серверов выливается в серьезный операционный бюджет: затраты на электроэнергию, систему кондиционирования и видеонаблюдение, персонал для обслуживания оборудования. «Ростелеком» предлагает при помощи «Виртуального ЦОДа» создать модель собственной облачной инфраструктуры с заданными параметрами всего за несколько минут. Это надежное и профессиональное решение с высокой степенью защиты», отмечает директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев.

Подключить услугу можно в максимально короткие сроки. Заказывается она на портале cloud.rt.ru. После согласования автоматически осуществляется развертывание виртуальных машин и конфигурирование заказанной инфраструктуры. Клиентам предоставляется тестовый период сроком до 30 дней без каких-либо ограничений по функционалу.