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В «Арбековской заставе» построят школу на 800 мест

31 мая в 13:05 264 просмотра
«Территории жизни» закончили работу над проектом школы для микрорайона «Арбековская застава», рассчитанной на одновременное обучение 800 детей.

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Архитекторы «Территории жизни» закончили работу над проектом школы для микрорайона «Арбековская застава», рассчитанной на одновременное обучение 800 детей.

Трехэтажное здание школы будет состоять из двух зон: среднего и старшего звена и блок начальных классов с отдельным входом. Дополнительный выход на пришкольную территорию предусмотрен и из спортивной зоны, в которой кроме зала для занятий будут размещены раздевалки и душевые. На втором этаже здания — просторный актовый зал на 350 мест, по соседству с ним — комнаты для хранения реквизита и музыкальных инструментов, костюмерная.

«На пришкольной территории мы запроектировали многофункциональное спортивное ядро, — сообщил Владислав Суханов, главный архитектор проекта. — Площадка с игровым оборудованием для детей младших классов будет иметь безопасное покрытие из резиновой крошки, на футбольном поле и в гимнастической зоне предусмотрено травяное покрытие. При работе над проектом мы старались учитывать как особенности современного образовательного процесса, так и потребности детей».

Школа расположена таким образом, что траектории движения детей из дома на уроки не пересекаются с транспортными потоками. Территория образовательного учреждения будет занимать площадь в 3 га. Во вторник, 30 мая, проектная документация была направлена на государственную экспертизу.

«Мы надеемся, что проект школы в «Арбековской заставе» будет включен в федеральную программу финансирования строительства школ, и не позднее 1 сентября 2019 года здесь прозвенит первый звонок», — сообщили в пресс-службе ГК «Территория жизни».

Отметим, что проект школы был подготовлен за счет собственных средств застройщика.

Фотография: фото предоставлено ГК "Территория жизни"

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