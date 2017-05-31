В железнодорожных билетах появились названия вокзалов

Теперь для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты вносится информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда. Новшество введено для избежания путаницы, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием станции.

Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которые могут отличаться от названия вокзала, расположенного на ней.

«В результате пассажиры уже на стадии покупки билета выбирают вокзал отправления и прибытия», — сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги в городе Пензе.

В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.

Нововведение важно, в первую очередь, для пассажиров из тех городов, в которых расположено несколько железнодорожных вокзалов.