МЧС Пензенской области предупреждает о возможном усилении ветра до 20 м/с (видео)

Тому, кто оказался во время урагана в Москве в помещении, повезло. Тому, кто был снаружи, пришлось несладко. Сильный ветер срывал кровли домов, валил деревья и рекламные щиты. На глазах у очевидцев переворачивались гаражи, падали спутниковые тарелки. Под порывами ветра не могли устоять даже подъемные краны. Один из них рухнул прямо на жилой дом.

По последним сведениям, в результате удара стихии в Москве погибли 16 человек, сообщает телеканал «Экспресс».

«Обращаюсь к членам комиссии, участникам совещания и на обратной связи присутствующим в студиях пожарно-спасательных частей. Убедительно прошу вас, пожалуйста, не расслабляться. Я сегодня общался с коллегами из соседних субъектов, только в Москве пострадали 180 человек. Стихия длилась всего лишь семь минут, но посмотрите, сколько дел натворила», — сказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

В Пензе на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности тема предупреждения и ликвидации последствий природных катаклизмов стала центральной. На территории области, по прогнозам, до 3 июня ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Возможны ливни с грозами и градом, сильные порывы ветра до 15−20 метров в секунду. В связи с этим в режим повышенной готовности приведены все подразделения главного управления МЧС региона.

«Хотелось бы обратиться к жителям и предупредить их о том, что если все-таки погодные условия будут неблагоприятные, будет сильный ветер, то рекомендуем как можно меньше находиться на улице. Если придется все-таки быть на открытой территории, то нужно избегать нахождения под деревьями, возле шатких конструкций, таких, как витрины, рекламные щиты, также не стоять под линиями электропередач», — предупредила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

По данным главного управления МЧС России по Пензенской области, происшествий, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, на территории региона пока не зафиксировано.