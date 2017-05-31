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Житель Пензенской области обчищал массажные салоны

31 мая в 14:58 262 просмотра
, который под видом клиента обчищал массажные салоны.

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В Пензе задержали мужчину, который под видом клиента обчищал массажные салоны.

По данным пресс-службы регионального УМВД, угрожая сотрудницам отверткой, 35-летний мужчина забирал деньги.

Его задержали в Пензе, он дал признательные показания. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

«Установлена его причастность к трем эпизодам преступной деятельности», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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