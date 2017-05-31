Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе письма потомкам на День города вскрывать не будут — мэрия
В Пензенской области начнут вещание две новые радиостанции
Пензенцы подозревают соседей в обустройстве паркинга на хоккейной площадке
В Пензенской области выберут лучшего учителя
В Пензе эксперты рассмотрят проекты скульптуры Матери
МЧС Пензенской области предупреждает о возможном усилении ветра до 20 м/с
Пензенцев приглашают на массовую зарядку
В железнодорожных билетах появились названия вокзалов
Губернатор рекомендовал проводить внезапные проверки лагерей
В Пензенской области подготовят 11 пляжей

В Пензе отремонтируют тротуары

31 мая в 15:49 222 просмотра

Мэр города Пензы поручил приступить к ремонту тротуаров.

Рабочая группа во главе с Виктором Кувайцевым осмотрела объекты улично-дорожной сети города.

Мэр дал указание ускорить процедуру оформления документов, чтобы приступить к работам в кратчайшие сроки.

«Общая площадь пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49547 кв. метров», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Участники совещания обсудили, какие материалы будут использоваться. Так, часть тротуаров запланировано заасфальтировать, другую — вымостить плиткой.

В Пензе тротуары будут отремонтированы на участках следующих улиц: К. Маркса, Коммунистическая, Красная, Володарского, Кирова, М. Горького, Лермонтова, Калинина, Мира, Свердлова, Захарова, Чехова, Долгова и Бакунина.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_pristupit_k_remontu_trotuarov/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics