В Пензе отремонтируют тротуары

Рабочая группа во главе с Виктором Кувайцевым осмотрела объекты улично-дорожной сети города.

Мэр дал указание ускорить процедуру оформления документов, чтобы приступить к работам в кратчайшие сроки.

«Общая площадь пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49547 кв. метров», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Участники совещания обсудили, какие материалы будут использоваться. Так, часть тротуаров запланировано заасфальтировать, другую — вымостить плиткой.

В Пензе тротуары будут отремонтированы на участках следующих улиц: К. Маркса, Коммунистическая, Красная, Володарского, Кирова, М. Горького, Лермонтова, Калинина, Мира, Свердлова, Захарова, Чехова, Долгова и Бакунина.