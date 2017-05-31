В Пензенской области начнут вещание две новые радиостанции

В Пензенской области скоро появятся две новые радиостанции, победившие в конкурсе на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот.

31 мая стали известны победители конкурса — это ООО «Радио Станция» — она будет осуществлять вещание на частоте 97,5 FM, и АНО радиоканал «Вера, надежда, любовь» — ее пензенцы смогут услышать на частоте 94,7 FM.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с главным редактором «Радио Станции» Михаилом Дудоровым и выяснили, чем радиоканал планирует удивлять слушателей.

«Наш основной слоган — это «позитив». Запускаться планируем месяца через четыре — полгода после того, как пройдут все испытания. Концепция пока не до конца сформирована, но могу уже сейчас сказать, что никакой политики однозначно не будет — люди от нее устали. Будет много тематических программ, посвященных музыке, людям, будут познавательные рубрики о различных сферах жизни. О спорте будет немного, о кино. Будет затрагиваться образ жизни позитивного среднего класса. Новостей как таковых не будет, но будут информационные программы, различные по тематике», — рассказал он.

Радиоканал «Вера, надежда, любовь», также победивший в конкурсе, уже осуществляет вещание. Как сообщается на сайте радио, он «рассказывает современному жителю мегаполиса о вечных истинах православной веры». Среди авторов программ — популярные российские радиоведущие и священнослужители. Известно, что в гостях у радиоканала побывала уроженка Пензы, детский омбудсмен Анна Кузнецова.