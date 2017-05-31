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В Пензе нашли насильника и раскрыли убийство спустя 15 лет

31 мая в 16:07 410 просмотров
, насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве 22-летней пензячки в 2002 году.

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38-летний уроженец Ташкента обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и умышленном убийстве 22-летней пензячки в 2002 году.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми. На месте происшествия были собраны остатки биологического материала и поставлены на учет для возможного выявления совпадения.

«В 2014 году обвиняемый был осужден Левобережным районным судом города Воронежа за изнасилование», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По результатам проверки удалось установить совпадение его генетического профиля с генетическим профилем следа с места преступления в Пензе в 2002 году.

В результате следственных действий причастность обвиняемого к преступлениям была доказана. Уголовное дело направлено в Пензенский областной суд.


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