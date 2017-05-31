В Пензе полиция проводит проверку по факту стрельбы на «ЗИФе»

По предварительной информации, конфликт произошел между представителями двух организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на предприятии, из-за вопроса о пропускном режиме.
По словам участников конфликта, на территории якобы прозвучали выстрелы из предмета, похожего на ружье. Эта информация проверяется.
«Сотрудники полиции опросили руководство и представителей охраны. Полицейские также изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
Сейчас проводится проверка, в ходе которой выясняется суть инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.