Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Жителя Пензенской области могут наказать за посты «ВКонтакте»
На пензенца в Саранске при порывах ветра упало дерево
В Пензе машины «Яндекс.Такси» облили краской
Следователи проверят информацию об обрушении балкона на ул. Молодежной
В Пензенской области осужден водитель, по вине которого пострадал пассажир
В Пензе из-за ветра дерево придавило три авто
Пензенские спасатели доставили потерявшихся рыбаков на берег
В ночь на 26 мая в Пензенской области произошло 3 пожара
Жительница Пензенской области оговорила гостя, скрывая его от мужа
Пензенец осужден за сбыт сильнодействующего вещества

В Пензе полиция проводит проверку по факту стрельбы на «ЗИФе»

31 мая в 16:35 86 просмотров

Пензенская полиция проверяет информацию о стрельбе на территории бывшего завода имени Фрунзе.

По предварительной информации, конфликт произошел между представителями двух организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на предприятии, из-за вопроса о пропускном режиме.

По словам участников конфликта, на территории якобы прозвучали выстрелы из предмета, похожего на ружье. Эта информация проверяется.

«Сотрудники полиции опросили руководство и представителей охраны. Полицейские также изъяли видеозапись с камер видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой выясняется суть инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics