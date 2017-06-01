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Пензенцы смогут задать вопросы министру труда

31 мая в 16:59 316 просмотров
, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин 29 июня проведет личный прием граждан.

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Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин 29 июня проведет личный прием граждан.

Начало приема — в 10 часов.

Заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова проведет прием 15 июня. К ней можно обратиться с вопросами содействия занятости населения, государственной политики в социально-трудовой сфере, координации работ по демографии в регионе.

22 июня личный прием граждан проведет заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Ей можно будет задать вопросы проведения государственной политики в сфере социальной защиты населения, господдержки и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в жилищной сфере.

Время и даты приемов могут измениться. Записаться можно по телефону: 45−15−84.

Прием специалистами, руководителями управлений и отделов проводится во все рабочие дни.

Фотография: http://trud.pnzreg.ru/news/2017/05/31/12201239

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