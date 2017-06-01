Пензенцы смогут задать вопросы министру труда

Начало приема — в 10 часов.

Заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова проведет прием 15 июня. К ней можно обратиться с вопросами содействия занятости населения, государственной политики в социально-трудовой сфере, координации работ по демографии в регионе.

22 июня личный прием граждан проведет заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Ей можно будет задать вопросы проведения государственной политики в сфере социальной защиты населения, господдержки и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в жилищной сфере.

Время и даты приемов могут измениться. Записаться можно по телефону: 45−15−84.

Прием специалистами, руководителями управлений и отделов проводится во все рабочие дни.