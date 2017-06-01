В Пензе обсудили борьбу с «серой» стороной интернета (видео)

По словам спикера областного парламента Валерия Лидина, сегодня сложно представить жизнь человека без телефона и других средств коммуникации.

«В связи с этим возникают проблемы, которые волнуют общество. Через Cети идет работа, которая негативно сказывается на подрастающем поколении. Это пропаганда насилия, наркотиков, которая приводит к трагическим последствиям. Такие факты у нас уже есть, и мы озабочены тем, чтобы это дальше не распространялось. Мы должны выработать рекомендации, которые будут положены в основу нашей работы», — нацелил он участников круглого стола.

В обсуждении принял участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он рассказал о том, какие меры предпринимаются для борьбы с интернет-угрозами на федеральном уровне.

«Я бы разделил проблему на вопросы госбезопасности, деанонимизации в Cети и вопросы конкретных, точечных проблем, у каждой из которых — свои нюансы и пути решения. Если говорить о госбезопасности, то последние хакерские атаки нанесли серьезный урон инфраструктуре государства, эта проблема актуальна дня всего мира. Госдумой был принят закон, который дает право предприятиям иметь определенное программное обеспечение, чтобы гарантировать защиту от хакерских атак. Законопроект принят в первом чтении, сейчас идет его доработка», — сообщил он.

Леонид Левин отметил, что анонимность пользователей в Сети несет угрозу для граждан.

«Это «серая» часть интернета, которую используют для совершения противоправных действий. В этой связи Госдумой внесены два закона, один из них — об усилении контроля за продажей SIM-карт и исключении корпоративных договоров. Зачастую SIM-карты, которые продавались без паспортов, с рук, в рамках корпоративных договоров, использовались для нарушения закона. Сегодня мы исключаем подобного рода договора и вводим дополнительную ответственность за продажу карт и заключение таких договоров. Причем будет не только повышение штрафов — мы предлагаем с коллегами из Совета Федерации осуществлять экстрадицию граждан из других стран, если они занимаются подобной деятельностью», — пояснил депутат.

Второй законопроект связан с неидентификацией людей в мессенджерах. Задача государства — в том, чтобы отрегулировать эту проблему, при этом не поставив под сомнение конфиденциальность переписки граждан.

«Важно, чтобы мессенджеры заключали договора с операторами сотовой связи и идентифицировали граждан, которые регистрируются. Мессенджеры должны сотрудничать и с государством, — например, когда нужно донести до граждан оперативно информацию о стихийном бедствии», — сказал Леонид Левин.

Замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Алексей Власов отметил, что уход от открытости и прозрачности пользователей Сети вызывает обеспокоенность у правоохранительных органов.

«Мы сталкиваемся с умышленным конспирированием. В 2017 году уже зафиксировано 64 отравления наркотиками, из них 63 случая отравления синтетическими веществами. Применение анонимайзеров приводит к криминализации Интернета», — сказал он.

Отдельно в рамках круглого стола была затронута тема, связанная с активизацией «групп смерти» в соцсетях, которые несут угрозу для подростков.

«По информации Следственного комитета, среди несовершеннолетних количество суицидов — выше среднего мирового в три раза. Это связывают с активизацией групп смерти. Сегодня их контент распространяется по недоступным для мониторинга каналам — мессенджерам. 26 мая Госдумой был введен расширенный состав преступления за склонение к совершению самоубийства до трех лет. Также теперь по закону Роскомнадзор обязан информировать ОВД по фактам распространения запрещенной информации, чтобы правоохранительные органы проводили расследования», — отметил Леонид Левин.

Он предложил проводит разъяснительную работу по этой теме в школах.

«У нас есть предмет информатики, но недостаточное внимание уделяется вопросам кибербезопасности. Надо усиливать это направление в целом», — призвал депутат Госдумы.

Первый зампред правительства пензенской области Андрей Кулинцев поддержал мнение Леонида Левина, отметив, что в Министерстве образование было принято решение увеличить количество часов изучения информатики в школах. По его словам, важно, чтобы дети понимали, какие угрозы несут соцсети и как на них реагировать.

«В соцсетях, которые являются абсолютно открытыми на сегодняшний день, существует огромное количество данных обо всех нас. Прежде всего, о детях, которые в силу своей общительности, активности публикуют информацию о себе, о своих близких, фотографии. К сожалению, при этом они становятся потенциальными жертвами и для педофилов, и для мошенников. С моей точки зрения, очень важно регулировать законодательство в части доступности соцсетей для детей. Понятно, что это сделать очень сложно сейчас, но, тем не менее, такая проблема стоит», — сказал он.

В качестве одного из способов ее решения Андрей Кулинцев предложил рассмотреть возможность создания единого фильтра для трафика, идущего в школы.

«У каждого учреждения заключен договор со своим оператором, у кого-то фильтры не столь качественные стоят. Часто возникают ситуации, когда даже в школе большое количество не очень качественных интернет-ресурсов становятся доступны детям, примеров очень много. Поэтому я считаю целесообразным акцентировать внимание на вопросе, каким образом синхронизировать работу по ограничению доступа к нехорошим ресурсам независимо от оператора», — предложил он.

По итогам круглого стола участники сформулировали ряд рекомендаций, которые были направлены региональному управлению МВД, ЗакСобранию, а также областному минобру и управлению общественной организации и обеспечения деятельности мировых судей.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».