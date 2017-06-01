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Губернатор поручил переиздать Красную книгу Пензенской области

31 мая в 17:56 524 просмотра
, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к Ивану Белозерцеву с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона.

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Члены общественного совета при министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к Ивану Белозерцеву с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона.

«Это краеугольный государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности, но информация не обновлялась с 2005 года», — рассказал член общественного совета Николай Цуканов.

«Красная книга должна быть! Я дам соответствующее поручение, мы заложим в бюджет необходимые средства, — ответил губернатор. — Обращаю внимание на то, что при работе над изданием необходимо в обязательном порядке предусмотреть интернет-версию, чтобы информация из Красной книги Пензенской области была доступна как можно большему числу людей».

Иван Белозерцев также заявил, что готов поддержать издание и других книг, рассказывающих о природе Пензенского края.

«Я уверен, что такие книги, обобщившие материал исследовательской работы пензенских экологов, в хорошем профессиональном исполнении, будут работать на имидж нашего региона», — подчеркнул он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/31/17255030

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