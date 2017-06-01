Губернатор поручил переиздать Красную книгу Пензенской области

«Это краеугольный государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности, но информация не обновлялась с 2005 года», — рассказал член общественного совета Николай Цуканов.
«Красная книга должна быть! Я дам соответствующее поручение, мы заложим в бюджет необходимые средства, — ответил губернатор. — Обращаю внимание на то, что при работе над изданием необходимо в обязательном порядке предусмотреть интернет-версию, чтобы информация из Красной книги Пензенской области была доступна как можно большему числу людей».
Иван Белозерцев также заявил, что готов поддержать издание и других книг, рассказывающих о природе Пензенского края.
«Я уверен, что такие книги, обобщившие материал исследовательской работы пензенских экологов, в хорошем профессиональном исполнении, будут работать на имидж нашего региона», — подчеркнул он.