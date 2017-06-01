Белозерцев: Экологическое воспитание нужно начинать с детского сада (видео)

«Я ориентирую представителей региональной и муниципальной власти на то, что эту работу надо вести, начиная детского сада. Министерство образования Пензенской области должно изучить и обобщить имеющийся опыт, разработать проект и внедрять его с 1 сентября. Давайте начнем с Пензы. Важно, чтобы это были не разовые, а системные мероприятия», — поручил губернатор.

«Когда будут объяснять, что необходимо бережно относиться к природным ресурсам, сортировать мусор для его переработки, у детей появится и любовь к труду, и ответственное отношение к экологии. Тогда через несколько лет экологическая обстановка в регионе изменится в лучшую сторону», — добавил он.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что работать нужно не только с детьми, но и со взрослыми.

«Как правило, если населенный пункт благоустроен, жителям нравится поддерживать там чистоту, прогуливаться, сажать цветы. Экология напрямую влияет на продолжительность жизни людей», — отметил губернатор.

Глава региона поручил до конца июня провести проверку состояния контейнерных площадок и устранить выявленные недостатки в организации работы по сбору мусора.

Он поручил также разработать проект по установке на улицах экобоксов для утилизации батареек, градусников и энергосберегающих ламп. Контейнеры должны герметично закрываться и иметь антивандальную защиту.

«2017-й объявлен в России годом экологии. Президент страны Владимир Путин считает, что внедрение особых планов позволит решительно изменить к лучшему экологическую обстановку в стране. В реализации мероприятий будут задействованы все уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный, широкие слои населения — все, кому небезразличны вопросы охраны окружающей среды», — подытожил Иван Белозерцев.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».