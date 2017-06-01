Пензенские школьники сдали ЕГЭ по математике базового уровня (видео)

Около 600 тысяч российских 11-классников написали ЕГЭ по математике базового уровня. Этот экзамен — обязательный, от него зависит, получит ли выпускник аттестат. В 2017 году нужно было выполнить 20 заданий за три часа. В Пензенской области работали 25 пунктов проведения экзамена, семь из которых — в Пензе.

Командный дух поможет, даже когда каждый — сам за себя. У школы № 7 собралась огромная толпа выпускников. На лицах — улыбки. Однако за маской хорошего настроения скрывается сильное волнение. Не меньше 11-классников переживают учителя, сопровождающие свои классы, сообщает телеканал «Экспресс».

«Все волнуются, мы даже сильнее, чем ребята, потому что у нас опыта больше. Переживаем за то, чтобы все сдали, не переволновались, чтобы все было хорошо», — сказала классный руководитель 11 класса школы № 68 г. Пензы Ирина Маркунас.

Чтобы поступить в ВУЗ, необходимо набрать минимум 27 баллов. За тем, как проходила проверка знаний, внимательно следят. Нарушители правил проведения ЕГЭ рискуют быть удаленными из аудитории.

В каждом пункте проведения ЕГЭ создан специальный штаб. Следить за ходом экзамена можно и через интернет. На портале smotriege.ru зарегистрированы сотни независимых наблюдателей.

«Даже если организаторы не замечают, а в аудитории происходит какое-то нарушение, то в системе «smotriege» появляется метка, и мы должны сразу же среагировать на нее и принять какие-то меры. Допустим, если ребенок просто повернулся и спросил у кого-то, мы можем сделать ему замечание. Если ребенок все-таки умудрился принести сотовый телефон и воспользовался им, то здесь мы уже обязаны его удалить», — пояснила руководитель пункта проведения ЕГЭ № 107 Екатерина Февралева.

В 2017 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали более 4000 пензенских выпускников. Экзамен прошел без инцидентов.

Следующий Единый госэкзамен пройдет по всей России 2 июня. Выпускники будут сдавать математику профильного уровня.