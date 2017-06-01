Мэр Пензы призвал горожан не оставлять мусор за пределами контейнеров

В ходе встречи глава администрации рассказал о планах и задачах на 2017 год, строительстве социальных объектов, развитии инженерной инфраструктуры, а также о том, что уже сделано городе в рамках реализации федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Формирование городской среды».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все вопросы участников встречи взяты под контроль для дальнейшего решения.

Также Виктор Кувайцев подчеркнул, что в решении городских проблем нельзя обойтись без личного участия жителей.

«Стихийные навалы мусора возникают тогда, когда мы с вами оставляем его за пределами контейнерных площадок. А потом, вместо того, чтобы направить денежные средства городского бюджета на благоустройство тех же внутриквартальных дорог, мы тратим их на вывоз вот таких свалок», — отметил глава администрации.