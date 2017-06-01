В магазинах Пензы выявили факты продажи суррогатного алкоголя

В Пензе в ходе мониторинга предприятий общепита и торговли были выявлены нарушения.

В частности, отмечает пресс-центр облправительства, были установлены факты незаконной продажи алкоголя. В магазине на ул. Карпинского продавали спиртные напитки в бутылках объемом 0,5 л за 200 рублей без лицензии и с признаками фальсификации марки.

В кафе на ул. Ленинградской два вида алкогольной продукции продавали без лицензии, некоторые образцы имели признаки подделки.

В магазине на ул. Новоказанской также установлен факт нелегальной продажи алкоголя.

«Об установленных фактах незаконной реализации алкогольной продукции было сообщено в отделы полиции», — сообщили в правительстве.