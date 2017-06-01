Количество пользователей «Детского интернета» выросло в 4,5 раза

О том, какие меры «МегаФон» предпринимает для обеспечения информационной безопасности детей и граждан в интернете, рассказал директор Пензенского отделения компании в рамках тематического круглого стола, состоявшегося в Законодательном собрании региона.

В заседании круглого стола приняли участие более 30 человек — представители законодательной и исполнительной власти, операторы связи и интернет-провайдеры. Они получили возможность поделиться мнениями о путях решения актуальных проблем в сфере информационной безопасности.

Директор «МегаФона» в Пензенской области Алексей Брюхачев уделил особое внимание вопросу безопасности детей в интернете.

«Только за 2016 год количество пользователей услуги «Детский интернет» выросло в 4,5 раза по Поволжью. Суть услуги заключается в «отсеивании» «плохого» для ребенка контента в сети Интернет. Услуга работает по принципу «белого» списка — сайты из списка «черного», то есть содержащие контент из категории «18+", информацию экстремистского характера или азартные игры просто не откроются. Мы понимаем, что часто «плохой» контент маскируется среди полезной информации, поэтому услуга блокирует только нежелательную информацию — например, рекламные баннеры или «вредоносные» ссылки, а не весь сайт. Полезный контент остается доступным. Подключить услугу ребенок может и самостоятельно, а вот отключить сможет только взрослый — в салоне или через оператора контакт-центра. Так надежнее», — пояснил он.

Также Алексей Брюхачев рассказал о просветительской работе, которую проводит «МегаФон».

«Более семи лет «МегаФон» в Пензенской области проводит уроки мобильной грамотности в школах и детских лагерях, на которых учащимся, их родителям и учителям рассказывают о правилах поведения в интернете и безопасного обращения с телефоном», — отметил директор.

Председатель ЗакСобра Валерий Лидин отметил, что проблема информационной безопасности решается объединением усилий всех ветвей власти, институтов гражданского общества, а также организаций, предоставляющих доступ в сеть. Он подчеркнул, что ограждать от всех рисков интернета нужно не с помощью запретов, а посредством масштабной пропагандистской кампании как для детей, так и для взрослых.