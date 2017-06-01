РИА Рейтинг подвело итоги социально-экономического развития регионов в 2016 году. Пензенская область заняла в рейтинге 54 место.

Эксперты оценивали масштаб и эффективность экономики, состояние бюджета и достижения в социальной сфере.

Так, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета по итогам 2016 года составила в Пензенской области 70,3%, доходы населения превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 1,74 раза, уровень безработицы — 4,6%. В общем зачете регион набрал 39,093 балла и занял 54 место, подтвердив тем самым результат 2015 года.

Лидером рейтинга стала Москва (80,891 балл), также в тройке лучших оказались Санкт-Петербург (74,541) и Ханты-Мансийский автономный округ (69,933). На последнем месте по социально-экономическому положению — Еврейская автономная область (13,139).

Согласно результатам рейтинга, в 2016 году 33 региона улучшили свои позиции, 12 регионов остались на прежних местах, а 40 — сдали позиции. Состав первой пятерки остается неизменным несколько лет подряд, отметили эксперты.