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Пензенские школьники сдадут ГТО

1 июня в 15:29 166 просмотров
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций региона (6+).

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В Пензе 2 июня пройдет летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций региона (6+).

Мероприятие состоится на базе спортивных объектов училища олимпийского резерва Пензенской области в Ахунах.

Участниками фестиваля станут сборные команды школьников. Всего планируется участие более 30 команд.

В состав команды войдут пять человек: четыре участника (один мальчик, одна девочка — 11−12 лет, III ступень; один юноша, одна девушка — 13−15 лет, IV cтупень), а также один тренер.

«Спортивная программа для участников составлена в соответствии с Положением о проведении соревнований», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Регистрация участников и работа площадок для сдачи нормативов начнется с 8.30.

Торжественное открытие мероприятия — в 10.00. Результаты соревнований станут известны в 14 часов.


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