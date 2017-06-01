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Иван Белозерцев встретился с главой «Айсберри» Романом Лола

1 июня в 15:30 242 просмотра
«Айсберри» Романом Лола.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором группы компаний «Айсберри» Романом Лола.

Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Встретился с ген. директором ГК «Айсберри» Р. Лола. Обсудили ход инвестпроекта в Пензе. Рынок мороженого растет, перспективы хорошие», — написал он.

Напомним, в апреле губернатор поручил проработать вопрос о расширении линейки мороженого, представленной на прилавках крупных торговых сетей в Пензенской области в ходе визита на предприятие ОАО «Пензахолод».

Фотография: https://twitter.com/belozercevia

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