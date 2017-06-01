Иван Белозерцев встретился с главой «Айсберри» Романом Лола

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором группы компаний «Айсберри» Романом Лола.

Об этом глава региона сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Встретился с ген. директором ГК «Айсберри» Р. Лола. Обсудили ход инвестпроекта в Пензе. Рынок мороженого растет, перспективы хорошие», — написал он.

Встретился с ген. директором ГК «Айсберри» Р. Лола. Обсудили ход инвестпроекта в Пензе. Рынок мороженого растет, перспективы хорошие #ПМЭФ2017 pic.twitter.com/msXSkpVtLg — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 1 июня 2017 г.



Напомним, в апреле губернатор поручил проработать вопрос о расширении линейки мороженого, представленной на прилавках крупных торговых сетей в Пензенской области в ходе визита на предприятие ОАО «Пензахолод».