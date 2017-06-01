Экспозиция Пензенской области появится в «Этномире»

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, соответствующее соглашение с руководством компании подписал Иван Белозерцев.

Рабочая встреча губернатора и генерального директора ООО «Этнодеревня» Татьяной Григорьевой состоялась в ходе экономического международного форума в Петербурге.

«Этномир» — самый большой этнографический парк России, расположенный в деревне Петрово Калужской области. Сегодня это современный культурно-образовательный центр, в котором действуют этноотели и этнодворы, галереи национальных жилищ, уникальные музеи и другие объекты.

В соответствии с договоренностями, отдельная экспозиция на территории центра будет посвящена Пензенской области. Регион презентует потенциал в экономической, природно-ресурсной, культурной, туристической, научной, промышленной, исторической и этнографической сферах.

Иван Белозерцев отметил, что участие в проекте способствует развитию туристического кластера региона.

«Мы гордимся не только историей Сурского края, именами знаменитых земляков, но и достижениями современников — благодаря труду и целеустремленности наших жителей Пензенская область занимает лидирующие позиции во многих сферах», — отметил глава региона.

«У нас есть что показать, и мы придаем особое значение работе по укреплению положительного имиджа региона», — добавил он.

В завершении встречи губернатор выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество региона с парком-музеем и пригласил Татьяну Григорьеву посетить знаковые места Пензенской области.