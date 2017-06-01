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Пензенские таксисты приглашаются на Международный Евразийский форум

1 июня в 16:03 142 просмотра
«Такси».

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Перевозчики такси Пензенской области приглашаются к участию в V Международном Евразийском форуме «Такси».

Мероприятие состоится 3 и 4 августа в Москве.

Форум проводится при поддержке и участии Государственной Думы ФС РФ, правительства Москвы, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

Главной целью является содействие развитию конкурентоспособной системы транспортного обслуживания легковым такси.

Ключевыми темами станут государственное регулирование таксомоторной отрасли, технологии обеспечения безопасности перевозок, развитие таксомоторного бизнеса и инновационные технологии в деятельности такси.

Параллельно с деловой программой планируется проведение выставочной экспозиции, где будут представлены новейшие образцы автоплатформ, программного обеспечения и различные услуги для таксомоторной отрасли.

Главным итогом работы форума станет резолюция, консолидирующая общественные предложения и рекомендации. Она будет направлена в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, министерства и ведомства для совершенствования законодательства таксомоторной отрасли.


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