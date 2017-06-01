Пензенская область и «Яндекс» реализуют проект по телемедицине

В рамках совместной работы будут реализовываться образовательные проекты в сфере компьютерной грамотности и развития интернет-технологий.

В частности, важной составляющей станет продолжение реализации проекта «Яндекс.Лицей», который уже стартовал в Пензе.

«Проект востребован и интересен нашим школьникам. Ребята с удовольствием осваивают азы программирования с помощью опытных наставников. Мир становится все более высокотехнологичным, и мы прекрасно понимаем, что подготовкой кадров для IT-отрасли нужно заниматься сегодня», — подчеркнул губернатор.

«Образование — важная тема для «Яндекса». Вместе с отдельными проектами мы запускаем и будем развивать новую образовательную онлайн-платформу. И в этом направлении коммерческая составляющая является для нас вторичной. В первую очередь, мы стремимся закрыть кадровый голод в этой сфере», — отметил Александр Шульгин.

В рамках договоренностей стороны также планируют реализацию пилотных проектов по телемедицине, дистанционному взаимодействию врача и пациентов на территории регионов.

«Теоретически это приведет к тому, что стоимость медицинских услуг будет снижаться, как в коммерческом секторе, так и в государственных медучреждениях. Мы набираем пилотные клиники в разных регионах, которые будут тестировать проект», — сообщил генеральный директор компании «Яндекс».

«Нам это интересно, в Пензенской области уже есть наработки по телемедицине, но системность позволит повысить эффективность ее внедрения и повысит качество оказываемой медицинской помощи», — резюмировал Иван Белозерцев.

Сотрудничество правительства Пензенской области и компании «Яндекс» также касается открытых данных для развития и создания полезных интернет-сервисов для жителей городов.

Речь идет о раскрытии в машинно-читаемом виде информации о движении общественного транспорта, о работе медицинских учреждений, о культурных и спортивных мероприятиях и другой важной информации.