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В Пензе расчистили правый берег набережной Суры

1 июня в 16:45 94 просмотра
«Чистый берег» на правом берегу набережной Суры.

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Администрация Железнодорожного района города Пензы организована экологическую акцию «Чистый берег» на правом берегу набережной Суры.

Непосредственное участие в уборке территорий приняли студенты «Пензенского агропромышленного колледжа», «Пензенского колледжа транспортных технологий», а также работники МУПов.

«На прибрежной зоне реки провели санитарную уборку, работы по покосу травы и вырубке кустарников. Всего было собрано и вывезено более шести кубометров мусора и веток на полигон по утилизации», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, инициатором акции выступил мэр Пензы Виктор Кувайцев, давший соответствующее поручение утром.


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