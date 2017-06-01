В Пензе расчистили правый берег набережной Суры

Непосредственное участие в уборке территорий приняли студенты «Пензенского агропромышленного колледжа», «Пензенского колледжа транспортных технологий», а также работники МУПов.

«На прибрежной зоне реки провели санитарную уборку, работы по покосу травы и вырубке кустарников. Всего было собрано и вывезено более шести кубометров мусора и веток на полигон по утилизации», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, инициатором акции выступил мэр Пензы Виктор Кувайцев, давший соответствующее поручение утром.