Вице-президент «Сбербанка» высоко оценил инвестпривлекательность Пензенской области

Как сообщает пресс-центр облправительства, стороны обсудили возможность сотрудничества в рамках проекта по строительству завода по глубокой переработке пшеницы. Предприятие планируется создать на территории Сердобского района, его мощность составит 250 тысяч тонн продукции в год, открытие завода предполагает организацию не менее 250 новых рабочих мест. Стоимость проекта составляет порядка 12 млрд рублей.

«Это крупное перерабатывающее предприятие по производству мальтозы, продуктов кормовой базы для отраслей животноводства. Завод важен как налогооблагаемая база и возможность трудоустройства для жителей Сердобска», — сказал губернатор.

Анатолий Попов отметил, что площадка, подготовленная для размещения нового производства, имеет явные преимущества перед аналогичными участками в других регионах.

«Подведены все необходимые коммуникации, хорошая логистика, что очень удобно по отношению к рынкам сбыта. Уже на проектной стадии есть четкое понимание, куда пойдет продукция — это Московская область, регионы Поволжья», — отметил он и добавил, что привлекательным для инвестирования является и срок реализации проекта, установленный в полтора-два года.

Анатолий Попов поинтересовался наличием в регионе собственного сырья для обеспечения работы нового предприятия.

«В прошлом году в Пензенской области собран рекордный урожай — свыше двух миллионов тонн зерновых. Наши сельхозпроизводители наращивают объемы, и с точки зрения обеспечения перерабатывающих предприятий пшеницей проблем нет», — сообщил губернатор.

В целом работа правительства области по формированию комфортного инвестклимата получила высокую оценку руководства банка.

«Мы видим, что в регионе созданы благоприятные условия для работы инвесторов и развития сельскохозяйственной отрасли в целом, и рассматриваем участие в данном проекте с точки зрения оказания финансовой поддержки», — сказал Анатолий Попов.

В связи с тем, что сумма вложений достаточно большая, инвесторы совместно с правительством региона проведут дополнительную проработку вопросов и согласование деталей.