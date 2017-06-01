Виктор Кувайцев подарил юному архитектору из Пензы велосипед

Глава администрации города Виктор Кувайцев посетил одну из пензенских школ, чтобы вручить подарки ученику второго класса.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, накануне, на встрече с общественностью Первомайского района, мальчик представил собравшимся свой проект школы будущего.

Мэр поблагодарил юного архитектора за интересный проект, выразил благодарность родителям за достойное воспитание сына и вручил велосипед и спортивный костюм.

«Жизнь обретает смысл, когда мы вкладываем в своих детей душу и сердце. Поэтому наша цель — создать условия и возможности для самореализации и полноценного развития подрастающего поколения», — сказал Виктор Кувайцев.