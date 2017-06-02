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Под Пензой «КамАЗ» врезался в дорожные заграждения и перевернулся

1 июня в 17:25 420 просмотров
«КамАЗ-53212» врезался в дорожные заграждения и перевернулся.

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В Камешкирском районе Пензенской области «КамАЗ-53212» врезался в дорожные заграждения и перевернулся.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 31 мая в 18.30 на 15 км автодороги «Камешкир-Бегуч».

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту ведется проверка.


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