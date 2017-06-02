Под Пензой «КамАЗ» врезался в дорожные заграждения и перевернулся

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 31 мая в 18.30 на 15 км автодороги «Камешкир-Бегуч».
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту ведется проверка.
В Камешкирском районе Пензенской области «КамАЗ-53212» врезался в дорожные заграждения и перевернулся.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 31 мая в 18.30 на 15 км автодороги «Камешкир-Бегуч».
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
По данному факту ведется проверка.