Маленькие пензенцам рассказали о здоровом образе жизни

Сотрудники Пензенского областного центра медицинской профилактики совместно со специалистами Центра здоровья городской детской поликлиники приняли участие в мероприятии, приуроченном к Международному дню детей.

В Молодежном центре «Юность» были организованы две медицинские площадки: «Интересное о здоровом образе жизни» и «Оцени свое здоровье».

Около 100 детей в возрасте от 7 до 11 лет приняли участие в профилактической акции.

Рассказать школьникам о полезных для здоровья привычках в легкой и доступной форме позволили загадки, пословицы, поговорки и викторина с ребусами.

«На площадке ребята с помощью специального устройства — динамометра — состязались в мышечной силе рук. Также, используя пульсоксиметры, определяющие насыщенность крови кислородом, они узнали, достаточно ли бывают на свежем воздухе. Измерения роста и веса детей показали, насколько их уровень физического развития соответствует необходимым параметрам», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Медицинские работники рассказали ребятам о здоровом образе жизни, а родителям рекомендовали обратиться в детские Центры здоровья для более глубокого обследования.