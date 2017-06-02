Левин поздравил юных пензенцев с Днем защиты Детей (видео)

1 июня отмечается День защиты детей. По этому случаю в пензенском детском саду № 123 устроили настоящий праздник. Поздравить малышей пришел и депутат Государственной Думы России Леонид Левин.

«Я желаю вам, в первую очередь, здоровья, любить своих родителей, слушаться их. Нужно готовиться к школе, потому что мы на каждого из вас рассчитываем, что вы будете хорошо учиться и вырастите хорошими и надежными помощниками не только папе, маме, семье, но и своему городу, области, стране», — сказал детям Леонид Левин.

Народный избранник пообщался с малышами и воспитателями, осмотрел выставку поделок из бросового материала и сфотографировался с воспитанниками. Для ребят организовали развлекательную программу.

Детский сад № 123 посещают 296 детей в возрасте от полутора до семи лет. Это один из немногих садов в Пензе, где существуют ясельные группы, сообщает телеканал «Экспресс».