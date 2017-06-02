Больницы Пензенской области проверяет региональный минздрав

Стартовал цикл выездов в медицинские организации Пензенской области. Первой рабочая группа под руководством министра здравоохранения Владимира Стрючкова посетила больницу в Колышлейском районе.

Рабочая группа оценивает оказание медицинской помощи, ведение профилактической, диспансерной работы и финансово-хозяйственной деятельности, а также соблюдение антитеррористических мер безопасности.

«Руководители министерства заслушивают отчеты главных врачей о деятельности медицинской организации и вместе обсуждают проблемы и перспективы развития», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

По результатам комиссии в Колышлейской районной больнице выработан план мероприятий по повышению эффективности работы первичного звена, минимизации штрафных санкций и по улучшению кадровой ситуации в больнице.