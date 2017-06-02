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Пензенцам приходят сообщения с предупреждением о сильном ветре

2 июня в 08:07 140 просмотров
, в которых предупреждается о возможности усиления ветра до 18 метров в секунду.

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На мобильные устройства жителей Пензенской области поступают сообщения от МЧС, в которых предупреждается о возможности усиления ветра до 18 метров в секунду.

Жителей региона просят быть предельно внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности. При сильном ветре не рекомендуется находиться рядом со зданиями, рекламными конструкциями и деревьями. Непогоду лучше переждать в помещении.


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