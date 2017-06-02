Пензенцам приходят сообщения с предупреждением о сильном ветре

Жителей региона просят быть предельно внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности. При сильном ветре не рекомендуется находиться рядом со зданиями, рекламными конструкциями и деревьями. Непогоду лучше переждать в помещении.
На мобильные устройства жителей Пензенской области поступают сообщения от МЧС, в которых предупреждается о возможности усиления ветра до 18 метров в секунду.
Жителей региона просят быть предельно внимательными и соблюдать необходимые меры безопасности. При сильном ветре не рекомендуется находиться рядом со зданиями, рекламными конструкциями и деревьями. Непогоду лучше переждать в помещении.