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Иван Белозерцев в рамках экономического форума встретился с руководством ВТБ

2 июня в 08:20 30 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и старший вице-президент ПАО Банк ВТБ Дмитрий Снесарь провели переговоры в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, стороны обсудили возможности сотрудничества.

По словам Ивана Белозерцева, в Пензенской области большая работа ведется с бизнесом. Для инвесторов созданы условия поддержки и сопровождения проектов.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с кредитными учреждениями по ключевым направлениям развития, и, в первую очередь, — в аграрной отрасли», — сказал он.

В ходе переговоров состоялась презентация инвестиционного проекта строительства завода по глубокой переработке пшеницы в Сердобском районе.

Ранее в рамках форума данный проект уже был продемонстрирован руководству ПАО «Сбербанк», которое проявило интерес к участию в его финансировании.

Фотография: http://pnzreg.ru/main_news/2017/06/1/18093612

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