Иван Белозерцев в рамках экономического форума встретился с руководством ВТБ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и старший вице-президент ПАО Банк ВТБ Дмитрий Снесарь провели переговоры в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, стороны обсудили возможности сотрудничества.

По словам Ивана Белозерцева, в Пензенской области большая работа ведется с бизнесом. Для инвесторов созданы условия поддержки и сопровождения проектов.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с кредитными учреждениями по ключевым направлениям развития, и, в первую очередь, — в аграрной отрасли», — сказал он.

В ходе переговоров состоялась презентация инвестиционного проекта строительства завода по глубокой переработке пшеницы в Сердобском районе.

Ранее в рамках форума данный проект уже был продемонстрирован руководству ПАО «Сбербанк», которое проявило интерес к участию в его финансировании.