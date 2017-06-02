Иван Белозерцев в рамках экономического форума встретился с руководством ВТБ

Как сообщает пресс-центр областного правительства, стороны обсудили возможности сотрудничества.
По словам Ивана Белозерцева, в Пензенской области большая работа ведется с бизнесом. Для инвесторов созданы условия поддержки и сопровождения проектов.
«Мы заинтересованы во взаимодействии с кредитными учреждениями по ключевым направлениям развития, и, в первую очередь, — в аграрной отрасли», — сказал он.
В ходе переговоров состоялась презентация инвестиционного проекта строительства завода по глубокой переработке пшеницы в Сердобском районе.
Ранее в рамках форума данный проект уже был продемонстрирован руководству ПАО «Сбербанк», которое проявило интерес к участию в его финансировании.