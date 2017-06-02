Белозерцев рассказал зампреду ВЭБ о развитии пензенских моногородов

«В 2014 году президентом России В. В. Путиным и правительством Российской Федерации поставлена стратегическая задача — обеспечить развитие российских моногородов, в первую очередь, — через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Этими вопросами поручено заниматься некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Сейчас в каждом моногороде региона разработаны программы комплексного развития, предполагающие привлечение инвесторов для строительства и открытия новых предприятий малого и среднего бизнеса. Правительство Пензенской области ведет работу по получению городами статуса территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Их создание в моногородах является одним из инструментов господдержки, который даст налоговые и экономические преференции резидентам территорий.

В регионе ТОСЭР планируют создать в трех моногородах — Заречном, Сердобске и Никольске.

В ходе беседы с Ириной Макиевой губернатор рассказал о том, что заявка на создание ТОСЭР в Заречном уже прошла согласование, а заявка на создание ТОСЭР в Сердобске будет направлена на рассмотрение в Минэк в июне текущего года.

«У нас в Сердобске в высокой степени готовности есть несколько инвестиционных проектов, в том числе — очень крупных. Грибная компания намерена получить первый урожай грибов по новой, современной и пока не применяемой в РФ технологии уже в следующем году. Идет поиск кредитной линии для проекта по глубокой переработке пшеницы, вчера заинтересованность в ее открытии выразил «Сбербанк», — сообщил Иван Белозерцев.

Член наблюдательного совета Фонда развития моногородов отметила, что организация готова оказать содействие региону в реализации программы.

«Мы можем построить инженерную инфраструктуру для того, чтобы удешевить проект, в частности, дорогу. Задача Фонда в целом — синхронизировать все усилия и меры поддержки для того, чтобы проект заработал», — отметила она.

По ее словам, при выполнении ряда условий регион может получить до 200 млн рублей финансовой поддержки.