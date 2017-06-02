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Создателям тысяч групп «ВКонтакте» грозит уголовное наказание

2 июня в 11:23 272 просмотра
«ВКонтакте» могут попасть под уголовную ответственность после принятия законопроекта о наказании за пропаганду суицида в соцсетях.

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Администраторы более семи тысяч групп соцсети «ВКонтакте» могут попасть под уголовную ответственность после принятия законопроекта о наказании за пропаганду суицида в соцсетях.

Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на Russia Today и данные мониторинга движения «Молодые юристы России».

«Законопроект распространяется и на руферские, и на зацеперские сообщества. Их создатели могут получить уголовное наказание. Всякие действия, направленные на призывы молодых людей к ситуациям, которые связаны с угрозой для их жизни, попадают под действие этой статьи и могут быть поводом для блокировки и закрытия этих групп», — пояснил один из инициаторов законопроекта, депутат Виктор Водолацкий.

Список групп, которые могут попасть под действие новых поправок в УК России, направят в Роскомнадзор.


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