Создателям тысяч групп «ВКонтакте» грозит уголовное наказание

Администраторы более семи тысяч групп соцсети «ВКонтакте» могут попасть под уголовную ответственность после принятия законопроекта о наказании за пропаганду суицида в соцсетях.

Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на Russia Today и данные мониторинга движения «Молодые юристы России».

«Законопроект распространяется и на руферские, и на зацеперские сообщества. Их создатели могут получить уголовное наказание. Всякие действия, направленные на призывы молодых людей к ситуациям, которые связаны с угрозой для их жизни, попадают под действие этой статьи и могут быть поводом для блокировки и закрытия этих групп», — пояснил один из инициаторов законопроекта, депутат Виктор Водолацкий.

Список групп, которые могут попасть под действие новых поправок в УК России, направят в Роскомнадзор.