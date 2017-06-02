Создателям тысяч групп «ВКонтакте» грозит уголовное наказание

Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на Russia Today и данные мониторинга движения «Молодые юристы России».
«Законопроект распространяется и на руферские, и на зацеперские сообщества. Их создатели могут получить уголовное наказание. Всякие действия, направленные на призывы молодых людей к ситуациям, которые связаны с угрозой для их жизни, попадают под действие этой статьи и могут быть поводом для блокировки и закрытия этих групп», — пояснил один из инициаторов законопроекта, депутат Виктор Водолацкий.
Список групп, которые могут попасть под действие новых поправок в УК России, направят в Роскомнадзор.