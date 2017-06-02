Под Саратовом пройдет «кулинарный поединок» военных поваров

С 6 по 8 июня в городе Вольске Саратовской области состоится «кулинарный поединок» военных поваров и пекарей.

Как сообщает СарБК, в соревновании примут участие около 60 коков, пекарей и поваров, будут определены лучшие в каждой профессии.

Свои команды для участия в поединке выставили военные округа и флоты, ВКС, РВСН, ВДВ, 12-е Главное управление минобороны, Вольский военный институт, 100-й отдельный полк обеспечения и Росгвардия.

Из 38 продуктов участникам предстоит приготовить салат, первое и второе блюда, напиток. Второй обед повара должны приготовить в соответствии с меню, в котором значатся сельдь с винегретом, салат «Вкусный», борщ флотский, рассольник, жареная рыба с рисовой кашей, антрекот с запеченным картофелем и сыром, морс из клюквы и компот из сухофруктов.

Пекарям предстоит испечь армейский хлеб и не менее десяти хлебобулочных изделий (булочки, круассаны, пирожки, ватрушки, кренделя, рогалики).

Кроме того, специалистам продовольственной службы предстоит выполнить упражнения по стрельбе из штатного оружия.

По итогам соревнований определится сборная команда Вооруженных сил РФ, которой предстоит бороться на Армейских международных играх 2017 года, на которые пока заявились восемь стран — Азербайджан, Беларусь, Египет, Монголия, Сербия, ЮАР, Иран и Израиль.

В прошлом году лучшими поварами стали российские военные, призовые места заняли сборные Китая и Казахстана.