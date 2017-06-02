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, ответственных за обеспечение транспортного развития муниципальных районов , городских округов и поселений Пензенской области приглашаются к участию в международном семинаре по устойчивому городскому транспорту." data-title="Пензенских транспортников приглашают на семинар в Москву — Пенза-пресс, рунет за день">