Пензенских транспортников приглашают на семинар в Москву

Мероприятие состоится в Москве 23 июня.
Представители автотранспортных предприятий, студенты и магистранты также получат возможность поучаствовать в семинаре.
«В рамках каждого заседания предусмотрено проведение нескольких лекций с участием ведущих зарубежных и отечественных ученых и экспертов с последующим обсуждением рассматриваемых вопросов», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
Продолжительность лекции — 1−1,5 часа, участие — бесплатное.