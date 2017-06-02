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Кувайцев поручил активизировать работы по созданию сквера «45 Меридиан»

2 июня в 12:34 254 просмотра
, как ведутся работы по восстановлению заброшенного сквера на пересечении ул. Пушкина и Кулакова, которому планируется дать название «45 Меридиан».

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2 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил, как ведутся работы по восстановлению заброшенного сквера на пересечении ул. Пушкина и Кулакова, которому планируется дать название «45 Меридиан».

Глава администрации обратил особое внимание на состояние подпорной стены.

«Необходимо найти собственника и провести с ним переговоры по приведению ее в порядок и восстановлению на некоторых участках», — сказал он.

Также Виктор Кувайцев поручил благоустроить те участки, которые прилегают к скверу, в том числе — и территорию вдоль многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Кулакова.

«Организуйте встречу с жителями и предложите им принять участие в организации парковочного пространства. Если они откажутся, тогда МУП «Пензадормост» проведет работу по отсыпке асфальтовой крошкой участок до бывшего бордюра тротуара. До празднования Дня города времени осталось мало. Работы нужно активизировать. Обращаю внимание еще раз на то, что благоустроенной должна быть вся территория. Уверен, что обновленный сквер будет интересен не только жителям города, но и привлечет его гостей и станет новой достопримечательностью Пензы», — отметил он.

Напомним, вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и назвать будущий сквер «45 Меридиан» предложили представители пензенского отделения Русского географического общества. В зеленой зоне планируется установить стелу, символизирующую географическое положение города.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_obnovlennyy_skver_stanet_novoy_dostoprimechatelnostyu_penzy/

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