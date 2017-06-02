Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе разработали два проекта благоустройства территории бывшего Дворца пионеров
Жители ул. Кулибина просят спилить опасную березу
Кувайцев поручил активизировать работы по созданию сквера «45 Меридиан»
Пензенских транспортников приглашают на семинар в Москву
На улицы Пензы вышли 29 бригад по ремонту дорог
В Пензе решат вопрос с парковкой у гимназии № 13
В Пензенской области прогнозируют дождь и похолодание
Идею сквера «Бессмертного полка» взяли на заметку в других регионах
Кудрин призвал спасать российских мужчин
В Пензенской области выбрали лучшего врача

Специалисты проверили безопасность пензенских пляжей и зон отдыха

2 июня в 12:56 186 просмотров

Специалисты регионального УЖКХ и ГЗН проверили ряд пляжей и зон отдыха в Пензенской области.

Были проверены пляжи на Чистых прудах, осмотрены условия безопасности на берегу и причалах, наличие спасательного инвентаря, лодок и аттракционов. Специалисты уточнили порядок работы объектов отдыха, персонал проинструктировали по вопросам безопасности.

«Отдельные собственники и арендаторы не планируют проведение официальной регистрации и допуска пляжей, они предупреждены об ответственности за нарушения при оказании услуг населению без соблюдения обязательных требований безопасности», — сообщил замначальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности Управления ЖКХ и ГЗН региона Заур Юсупов.

Также были проверены зоны отдыха на реке Вядь, в поселке Подлесном, а также два детских оздоровительных лагеря — «Белка» и «Звездочка».

Фотография: Фото Анны Балашовой

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics