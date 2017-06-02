Белозерцев принял участие в деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ

2 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в деловом завтраке «Сбербанка».

Это мероприятие проводится ежегодно на крупнейших инвестиционно-экономических форумах, начиная с 2009 года.

«Тема мероприятия в этом году — «Чего ждать после 2018 года?» — перспективы развития страны после выборов президента РФ и назначения нового состава правительства РФ», — сообщили в пресс-центре облправительства.

В деловом завтраке приняли участие представители федеральных органов власти, главы российских регионов, топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний. Модератором выступил президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

В ходе дискуссии обсудили черты современного лидера, проблему сочетания стабильности и реформ, прогнозировали возможные проблемы и риски в экономической сфере после 2018 года.