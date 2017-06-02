Жители ул. Кулибина просят спилить опасную березу (видео)

Последствия мощного урагана в Москве, который принес немало бед, серьезно напугали жителей других регионов. Так, пензенцы стали внимательнее приглядываться к деревьям, которые могут упасть при сильном ветре. Жители улицы Кулибина считают, что одна из берез в их дворе может представлять опасность. За помощью они обратились в « Жалобную книгу » информационного агентства «Пенза-Пресс».

Обилие зелени во дворе в последнее время совсем не радует жителей одного из дворов на улице Кулибина. Одинокая береза опасно нависла над дорогой, которая одновременно служит и проезжей частью, и тротуаром. Местные жители уверены: при сильном ветре она повалится, и тогда беды не миновать.

«Если дерево упадет, то раздавит подъезд», — сказала местная жительница Валентина Ширяева.

Женщина считает, что в округе нужно опилить сразу несколько деревьев, сообщает телеканал «Экспресс».

В управляющей компании говорят, что просто так взять и спилить дерево нельзя, оно должно быть признано аварийным. Кроме того, необходимо одобрение всех жителей.

«Во-первых, нужно решение от зеленхоза, провести собрание жильцов и составить протокол. Получить разрешение в департаменте ЖКХ. Во-вторых, машины с газона надо убрать. В-третьих, опиловка деревьев производиться весной и осенью, когда нет листьев», — пояснил мастер управляющей компании Юрий Куренков.

В том случае, когда ветки деревьев задевают линии электропередачи, опиловкой должна заниматься ответственная за сети организация.

Во дворе на Кулибина мнения жильцов относительно кронирования опасных деревьев разделились. Некоторые уверены, что в городе осталось и так мало зелени.

«Пусть больше зелени будет. Здесь ясень срезали три года назад, стригли кусты. Какая красота. Тополя были», — выразил мнение местный житель Юрий Васильев.