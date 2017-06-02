Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Жители ул. Кулибина просят спилить опасную березу
Специалисты проверили безопасность пензенских пляжей и зон отдыха
Кувайцев поручил активизировать работы по созданию сквера «45 Меридиан»
Пензенских транспортников приглашают на семинар в Москву
На улицы Пензы вышли 29 бригад по ремонту дорог
В Пензе решат вопрос с парковкой у гимназии № 13
В Пензенской области прогнозируют дождь и похолодание
Идею сквера «Бессмертного полка» взяли на заметку в других регионах
Кудрин призвал спасать российских мужчин
В Пензенской области выбрали лучшего врача

В Пензе разработали два проекта благоустройства территории бывшего Дворца пионеров (видео)

2 июня в 14:09 40 просмотров
, ведущая к Дворцу детского и юношеского творчества, может видоизмениться совсем скоро. Ремонт подъема начался в 2016 году. Прошлым летом был демонтирован торговый павильон на повороте — на перекрестке улиц Бекешской и Пушкина. На 2017-ый намечен второй этап обустройства лестницы.

" data-title="В Пензе разработали два проекта благоустройства территории бывшего Дворца пионеров — Пенза-пресс, рунет за день">

Лестница, ведущая к Дворцу детского и юношеского творчества, может видоизмениться совсем скоро. Ремонт подъема начался в 2016 году. Прошлым летом был демонтирован торговый павильон на повороте — на перекрестке улиц Бекешской и Пушкина. На 2017-ый намечен второй этап обустройства лестницы.

Пожелания воспитанников Дворца детского и юношеского творчества вскоре осуществятся. Лестницу, ведущую к учреждению дополнительного образования, и прилегающую к ней территорию продолжат благоустраивать. Подъем станет удобным и безопасным. Кроме того, как говорят представители администрации Пензы, обновленная лестница станет украшением города.

«Мы стремимся к созданию более комфортной городской среды, поэтому вопрос сразу подняли о том, что надо бы заняться этой лестницей», — пояснил начальник отдела городского дизайна и среды администрации г. Пензы Сергей Петров.

Над тем, какой должна быть лестница, думали сразу несколько архитекторов. Сейчас есть две дизайн-концепции благоустройства территории бывшего Дворца пионеров. Там могут организовать несколько площадок для отдыха, спортивный мини-парк или смотровую площадку. Реконструировать территорию обещают комплексно, чтобы объект смотрелся как единый архитектурный ансамбль.

У основания лестницы планируется разместить архитектурную входную группу, проекты предусматривают также установку уличной мебели.

Точных сроков начала работ в мэрии пока не называют. Благоустройство начнут, как только будет выбран конкретный проект, определена его стоимость и источники финансирования, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics