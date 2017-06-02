150 пензенских детей отправились в Кабардинку в лагерь «Приморский» (видео)

Около 500 мальчишек и девчонок из малообеспеченных и многодетных семей Пензенской области этим летом отдохнут на Черноморском побережье. Почти месяц дети проведут в лагере «Приморский», который расположен в селе Кабардинка Краснодарского края.

Мальчишки и девчонки отправились в большое путешествие. Для многих оно стало первым в жизни. Почти месяц ребята будут отдыхать на берегу Черного моря, сообщает телеканал «Экспресс».

«Дети, в основном, из малообеспеченных семей, родители которых не имеют финансовой возможности приобрести путевку в лагерь для отдыха на море. Минтрудом на эти цели предусмотрено было в бюджете 20 миллионов рублей и приобретено 500 путевок», — рассказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Путевки для детей предоставлены бесплатно. За счет регионального бюджета юные пензенцы отдохнут в пансионате «Приморский» в селе Кабардинка Краснодарского края. 21 день мальчишки и девчонки проведут за полторы тысячи километров от родного дома, поэтому родителям вряд ли удастся навестить своих детей. Встретятся они вновь не скоро, но по приезде будет о чем поговорить.

Первая партия отдыхающих — 150 детей — отправилась на море поздно вечером 1 июня. В поезде они проведут почти полтора дня. В дороге, кроме полицейских и врачей, детей сопровождают воспитатели и вожатые.

Анастасия Фролягина едет трудиться в «Приморский» инструктором по физической культуре второй год подряд.

«Мне нравится сам лагерь. Он находится в очень удобном, хорошем месте. Едут в этот лагерь пензенские дети, очень многих мы знаем со школ. Воздух, море — все привлекает. За детьми — большой контроль», — сказала инструктор по физической культуре Анастасия Фролягина.

Вторая партия юных пензенцев отправится на Черное море в июле, а в сентябре в Кабардинку поедет самая многочисленная группа из 300 детей.