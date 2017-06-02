Кувайцев наградил жильцов дома на ул. Тепличной за ухоженный двор

«Мы знаем, что вы любите свой двор, свой район, многое сделали своими руками и на личные средства. Благодарю всех вас за активную жизненную позицию», — сказал Виктор Кувайцев.

Глава администрации вручил председателю ТСЖ Любови Кожевниковой триммер.

Жильцы дома рассказали Виктору Кувайцеву о том, что в этом году этот и соседний дома вошли в программу «Формирование городской комфортной среды» и рассчитывают значительно повысить уровень благоустройства и комфорта проживания. Также они обозначили ряд проблем, в решении которых попросили помочь мэрию.