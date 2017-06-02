Доходы главных пензенских «силовиков» пошли вверх

После резкого падения в 2015 году доходы руководителей министерств и ведомств правоохранительной направленности и судебных органов Пензенской области стабилизировались, а в ряде случаев заметно выросли. ИА «Пенза-Пресс» изучило декларации «силовиков», опубликованные в Интернете.

Наибольший доход за 2016 год указал председатель Арбитражного суда Пензенской области Константин Друзь — свыше 4 млн рублей (в 2015-м — 3,4 миллиона). Как отмечается в его декларации, в эту сумму, в том числе, вошли средства от продажи земельного участка. В списке собственности Константина Друзя находятся квартира (116 кв. м), земельный участок (33 кв. м), а также два гаража. Супруга председателя арбитражного суда за отчетный период получила доход в размере 167 тыс. рублей.

Председатель областного суда Виктор Трифонов задекларировал 3,9 млн рублей (в 2015 году его доход как и. о. председателя составлял 2,6 миллиона руб.). На праве собственности ему принадлежит по ½ доле приусадебного участка (5000 кв. м) и жилого дома (55,4 кв. м), а также квартира (59,8 кв. м). Супруга Виктора Трифонова владеет ½ долей квартиры площадью 33,7 кв. м и автомобилем Mitsubishi Pajero.

Заметно вырос доход начальника областного ГУ МЧС Сергея Козлова — с 1,6 млн рублей до 2,7 млн рублей. Его собственностью являются два земельных участка, площадь каждого из которых составляет 600 кв. метров, доли еще в двух участках, гараж и легковой автомобиль Hyundai Tucson.

В декларации начальника управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева за 2016 год указана сумма в размере 1,7 млн рублей, что на 90 тысяч больше, чем в 2015 году. Ему принадлежат два земельных участка площадью 59 и 3000 кв. метров, жилой дом (105 кв. м), квартира (79,9) и гараж. Супруга Юрия Рузляева получила доход в размере свыше 467 тыс. рублей. У нее в собственности находятся земельный участок (51 кв. м), квартира (85,3 кв. м), гараж, а также автомобиль Volkswagen Touareg 2014 года выпуска.

Интересно, что доход замначальника регионального УМВД Вадима Ковтуна возглавляющего пензенскую полицию, составил почти 3,5 млн рублей, что вдвое больше, чем у Юрия Рузляева. Два других его зама — Галина Шабаева и Нариман Алтынбаев — увеличили свои доходы более чем на 100 тысяч — до 1,26 и 1,28 млн рублей соответственно.

Доходы руководителей СКР, УФСИН и УФССП по Пензенской области в числовом выражении выросли незначительно, так что уместнее говорить об их стабилизации по сравнению с уровнем 2015 года (в данном случае, фактор инфляции мы во внимание не принимали).

Так, в 2016 году руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Олег Трошин задекларировал 2,8 млн рублей (это всего на 12 тысяч больше, чем в 2015-м), а его супруга — почти 855 тыс. рублей. В списке собственности генерал-лейтенанта юстиции числятся земельный участок площадью 1500 кв. метров, жилой дом (210,1 кв. м), гараж (71,2 кв. м), а также баня, два нежилых здания и автомобиль BMW X5.

Доход первого замруководителя следственного управления Рустама Тугушева вырос на 76 тысяч рублей, почти до 2,4 млн рублей, а заместителя руководителя управления Владимира Фомина — на 21 тысячу, составив чуть больше 2 млн рублей.

Начальник регионального управления ФСИН Владислав Муравьев получил в 2016 году доход в размере 1,6 млн рублей — примерно столько же, сколько и его предшественник на этом посту, Александр Горшков, в 2015 году. В собственности у Муравьева находится ½ доли квартиры площадью 50 кв. метров (другая доля принадлежит его несовершеннолетнему ребенку) и автомобиль Toyota RAV 4. Супруга начальника УФСИН указала в декларации доход в размере почти 1,6 млн рублей.

Чуть больше заработал начальник УФССП России по Пензенской области Евгений Пазечко — 1,68 млн рублей, как и в 2015 году. Ему принадлежит квартира (48,5 кв. м), гараж и автомобиль Hyundai Tucson, а его супруге, чей доход в 2016 году составил 155 тыс. рублей, — ½ доля квартиры площадью 64,8 кв. метра.

Единственное ведомство, руководители которого потеряли в доходах, — это областная прокуратура. Так, прокурор региона Наталья Канцерова за 2016 год указала доход в размере 2,65 млн рублей (в 2015-м — почти 2,83 млн). Ей принадлежит ½ доля в квартире площадью 72,4 кв. метра, а также автомобиль Ssang Yong Actyon.

Доход первого заместителя прокурора области Александра Морозова сократился на 300 тысяч рублей (до 2,15 миллионов), заместителя прокурора Ивана Грибова — на 15 тысяч (до 1,95 миллионов). Заместитель прокурора Роман Сигаев задекларировал 1,5 млн рублей.

Наименьшую сумму указала глава регионального управления Минюста России Елена Канашкина, назначенная на эту должность в январе 2017 года, а до этого работавшая в должности замначальника управления. Ей доход за отчетный период составил 643 тысячи рублей, а у ее супруга — около 483 тысяч.

Александр Поляков