В Пензе 34 молодые семьи улучшат жилищные условия

В социальном управлении Пензы 34 молодые семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В Пензе действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в этом году социальную выплату в рамках подпрограммы получат 72 молодые семьи, среди которых 21 семья — многодетная.

После вручения свидетельств с молодыми семьями провели обучающий семинар, в ходе которого специалисты подробно разъяснили порядок и сроки реализации свидетельств, а также выдали памятки с перечнем документов, необходимых для перечисления социальной выплаты.